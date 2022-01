Bargiggia: “Mertens e Ospina non rinnoveranno. Il Napoli non farà altre operazioni in entrata”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare della situazione di mercato dei partenopei.

“Mercato Napoli? Gli azzurri avevano provato a chiedere Tagliafico in prestito all’Ajax, ma non se ne farà nulla. Stesso discorso per Mathias Olivera del Getafe, gli spagnoli non lo danno in prestito. Stessa cosa per Parisi dell’Empoli. Il Napoli ad oggi non farà nessuna operazione in entrata. In uscita Ghoulam non è stato proposto al Cagliari. Mertens? A mio parere il calciatore non rientra più nei piani del Napoli, soprattutto a queste cifre. Il belga dovrebbe giocare un finale di stagione stratosferico per far venire voglia a De Laurentiis di rinnovargli il contratto. La società ha fatto lo stesso discorso anche per Ospina, non mi sembra che ci siano spiragli per il rinnovo”.