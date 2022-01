Faouzi Ghoulam ha il contratto in scadenza a giugno e, con ogni probabilità, non gli verrà rinnovato. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’algerino dovrà dire addio ai partenopei in estate, visto che il ds Cristiano Giuntoli, dopo aver trovato delle difficoltà per arrivare a Nicolas Tagliafico dell’Ajax, avrebbe trovato l’accordo con Mathias Olivera del Getafe.