Figlia Pelé, ‘papà sta bene, lui è super forte’

(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Non so quali notizie circolino, ma sto ricevendo tanti messaggi e sono tutti preoccupati.

Non è cambiato nulla e non c’è niente di nuovo, mio papà va in ospedale tutti i mesi, anche due volte al mese.

Sta a casa, sta bene e sta recuperando. Lui è super forte”. Così Kaly Nascimento, figlia di Pelé, smentisce via Instagram le voci allarmistiche sul conto di O Rei, tuttora in cura dopo che, lo scorso ettembre, gli è stato asportato un tumore al colon all’ospedale Einstein di San Paolo. (ANSA)