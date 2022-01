Lazio-Atalanta, come riporta Sky Sport, si giocherà. La partita fino a ieri era in bilico a causa di molti positivi nella squadra lombarda. I positivi nella squadra di Gasperini sono sette e da protocollo la partita verrà giocata. L’ultimo giro di tamponi, come riporta Sky, ha confermato la negatività degli altri giocatori orobici. L’Atalanta partirà per Roma alle 11:20.