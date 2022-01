Il Genoa del nuovo allenatore Blessin pareggia a Marassi contro l’Udinese di Cioffi nel secondo anticipo di Serie A. Finisce 0-0 con i rossoblu spesso vicini alla rete del vantaggio che però non è mai arrivata, segno di problemi che continuano a persistere. I liguri restano penultimi in classifica a -5 dalla salvezza, mentre i friulani restano 14esimi in attesa del risultato dello Spezia.