CdM – L’obiettivo del Napoli è la Champions, ma resta vivo il sogno scudetto

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio al Napoli e agli obiettivi stagionali dei partenopei. Infatti, come riportato dal quotidiano, gli azzurri sono in piena corsa per l’obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Però la squadra di Spalletti è anche a pochi punti dalla vetta ed il Napoli, come riporta il quotidiano, crede ancora nel tricolore. Sicuramente uno stimolo in più per fare meglio in ogni partita.