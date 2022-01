Novellino: “Politano sta facendo benissimo nel nuovo modulo. Mertens? Resterà”

Walter Novellino, ha parlato in esclusiva durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Mertens e Insigne. Di seguito le sue considerazioni:

“Rinnoverei subito il contratto a Mertens, per tutto quello che ha fatto e che farà. E’ chiaro che sia solo un discorso economico e per questo sono convinto che alla fine troverà l’accordo con De Laurentiis. Sta facendo molto bene nonostante l’età. Il presidente sa benissimo su chi puntare e non credo si lascerà scappare un uomo come Mertens.”

“E’ chiaro che un altro Insigne non si trova. CI vuole un giocatore che ha gamba, che ha l’uno contro uno, ma sono convinto che la società sta già cercando un profilo del genere. Sicuramente ci vuole un giocatore che faccia la differenza, a Spalletti serve un giocatore nel 4-2-3-1 o 4-3-3 che salti l’uomo. Politano sta facendo bene in questo modulo ad esempio. Sicuramente mi dispiace che Insigne vada via.”