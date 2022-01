Auriemma: “Criscito potrebbe arrivare a Napoli e sostituire Insigne come uomo spogliatoio”

Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del possibile approdo di Criscito al Napoli: “Alla fine di questa stagione potrebbe arrivare all’ombra del Vesuvio un napoletano. Il giusto sostituto di Insigne come figura, leader e uomo spogliatoio. Sto parlando di Mimmo Criscito che potrebbe giocare sia come esterno sia come difensore centrale. Genoa? Si ha un altro anno di contratto con loro, ma pare che la sua volontà sia quella di andare via e chiudere a Napoli la sua carriera. C’è un’alta probabilità che questa trattativa possa farsi e vedere quindi Mimmo in maglia azzurra”.