Marolda: “Mertens? Icona azzurra dal punto di vista numerico, ma non so se è in cima alla lista di top player”

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, per parlare di Mertens e del Napoli: “Questo calcio e i suoi tempi sono molto difficili, per i rinvii e i recuperi bisogna aspettare fino all’ultimo. Mi sento di dire che però la classifica è onesta. Il Napoli deve usare le prossime due giornate per recuperare posizioni, se non ci riuscisse deve pensare a guardarsi le spalle dalla Juve e dalle altre pretendenti. Mertens? Sicuramente a livello di numeri è icona del secolo azzurro, ma se stilassimo una classifica di top player non so se sarebbe in cima. Di sicuro, però, il belga ha capito che il calcio sta cambiando ed è uno dei più intelligenti”.