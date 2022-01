Auriemma: “Il Napoli può puntare ancora allo scudetto”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha detto la sua sulla lotta scudetto per il Napoli in un’intervista rilasciata ai microfoni di Teleclub Italia. Queste le sue parole:

“Il Napoli può puntare ancora allo scudetto? Se ciò era possibile con i cinque cambi a disposizione fino alla 16esima giornata quando era ancora primo, a maggior ragione oggi con i rientri di Insigne, Ounas appena eliminato con l’Algeria dalla Coppa d’Africa, Ospina recuperato almeno per la panchina e con le sole assenze di Koulibaly e Anguissa. Basti pensare che i vari Osimhen, Anguissa, Fabian Ruiz, Koulibaly e Insigne hanno saltato insieme 14 gare. Mi chiedo, l’Inter avrebbe vinto tutte queste partite rapportando le assenze ai ruoli? Io dico di no. Vedremo Simone Inzaghi come reagirà se avrà periodo di crisi.

Fanno giocare le partite comunque pur di non perdere un euro dalle tv approvando un protocollo per limitare lo spauracchio delle Asl, ma ecco che arrivano le prime partite che non si giocheranno. Se ci si fosse fermati per due giornate, ciò non sarebbe accaduto”.