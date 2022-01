Cherubini a KKN: “Napoli, credi ancora allo scudetto”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il giornalista Mediaset Marco Cherubini, il quale ha voluto sottolineare la totale incertezza del campionato in corso. Strizzando l’occhio agli azzurri ha commentato:

“Negli ultimi mesi il Napoli ha avuto difficoltà dettate dalle assenze ma il futuro può essere scritto con ottimismo ora, il campionato non si è concluso e tutti possono sbagliare. Inter e Milan mostrano qualche crepa e il Napoli deve partire forte per giocarsela anche in Primavera, fino alla fine”.