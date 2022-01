Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha tenuto la conferenza stampa di vigilia in vista dell’anticipo dei felsinei domani sera, l’ex Milan però è tornato ancora una volta sulla sconfitta contro il Napoli e ha commentato:

“Non c’è stata reazione e mi sono arrabbiato molto, c’è bisogno di più coraggio perchè così non va. Ci sono modi e modi di perdere e proprio per questo non sono soddisfatto, non abbiamo messo in pratica quello che avevamo preparato”.