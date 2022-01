Zerbin: “Sogno di giocare a Napoli. Giuntoli mi ha chiamato! Futuro? Vi spiego”

Alessio Zerbin, esterno classe ’99 di proprietà del Napoli ma in forza al Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole:

“Ho avuto la fortuna di allenarmi con Insigne, Mertens, Callejon…l’esperienza con il Napoli, e soprattutto quel Napoli, è un qualcosa che non si può descrivere, con quei calciatori ho imparato moltissimo. Mi ricordo che una volta Mertens si fermò per insegnarmi a calciare meglio”.

“Giuntoli mi ha fatto i complimenti dopo le ultime prestazioni e mi ha telefonato. E’ presto ancora per parlare del futuro, ma un giorno mi piacerebbe giocare a Napoli, anche perchè il progetto con me era finalizzato a questo e io ci credo. Insigne? Sostituirlo non sarebbe facile, lui è un campione. E in più è anche simpatico con i giovani…una volta mi buttai in una pozzanghera e lui mi prese a pallonate”.