Coppa d’Africa, la formazione ufficiale del Senegal: la scelta su Koulibaly

Alle ore 17, in Coppa d’Africa, scenderà in campo il Senegal per la terza e ultima partita del suo girone, sfidando il Malawi.

Il capitano della squadra in trasferta, Kalidou Koulibaly, è risultato negativo al Covid-19 solo pochi giorni fa, e oggi tornerà in campo per guidare la propria squadra verso la fase a eliminazione diretta della competizione. Di seguito, la formazione ufficiale del Senegal:

Senegal (4-3-3): Mendy; A. Diallo, Koulibaly, Ciss, Sarr; Mendy, Kouyate, Gueye, h. Diallo, Mane, Dia. Ct Cissé