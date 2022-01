Dalla Spagna – Non solo Napoli, due top club fanno sul serio per Tagliafico: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, si sarebbe infoltito, nelle ultime ore, l’interesse di diversi club per Nicolas Tagliafico! Oltre al Napoli che al momento sembra essere in pole per il terzino sinistro, ci pensano anche Marsiglia e soprattutto Barcellona.

Gli azzurri avrebbero urgente bisogno di un profilo della sua esperienza per completare un reparto che, da anni, è sempre stato quello meno attrezzato. Anche i blaugrana avrebbero però gli stessi interessi. Sulla fascia sinistra, al momento, c’è solo Jordi Alba e l’argentino sarebbe una pedina importante.

Occhio dunque alla possibile asta che si scatenerà per il calciatore dei “lancieri“. Anche il Marsiglia infatti è sulle tracce del giocatore.