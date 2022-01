Italia, cancellate le ammonizioni pendenti in vista dei playoff di Qatar 2022

La Fifa, accogliendo la proposta della Uefa, ha deciso di cancellare le ammonizioni pendenti in vista dei playoff per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. L’Italia aveva in diffida anche Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Gli altri calciatori erano: Donnarumma, Chiellini, Toloi, Barella, Tonali, Pellegrini, Pessina, Chiesa, Bernardeschi. Gli azzurri affronteranno il 24 marzo la Macedonia del Nord a Palermo. In caso di vittoria, lo spareggio decisivo avverrebbe contro la vincente della sfida tra Portogallo e Turchia.