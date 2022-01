Filippo Costa, giocatore del Napoli, andrà in prestito fino alla fine della stagione in serie B, al Parma. Infatti, come comunicato dal club, il giocatore rimarrà con i crociati fino al 30.06.2022. Di seguito il comunicato: “Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2022 con diritto di opzione di Filippo Costa (Noventa Vicentina, 21.05.1995) dalla Società Sportiva Calcio Napoli”.