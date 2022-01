Adriano Bacconi, match analyst, ha parlato ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” della partita tra il Napoli e la Sampdoria: “I partenopei hanno dominato la partita contro la Sampdoria. I blucerchiati non hanno fatto un tiro in porta. Il dato del possesso palla della squadra di Spalletti, 75%, dimostra che non c’è stata partita“.