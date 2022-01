Sky – Roma, sempre più vicino Sergio Oliveira dal Porto: i dettagli

La Roma aspetta Sergio Oliveira. Tra il club giallorosso e il Porto la trattativa è in definizione: nelle ultime ore si stanno sistemando gli ultimissimi dettagli tra le parti: i portoghesi chiedono ancora tempo per per poter trovare un sostituto: la sperazna di Mourinho e società è quella di averlo per la partita per il Cagliari. Si tratta quindi solo di una questione di tempo (presumibilmente per metà settimana) ma l’operazione è praticamente già definita: prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5.