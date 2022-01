Ag. Caputo: “Stagione non esaltante”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Gaetano Fedele, agente di Ciccio Caputo, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla situazione dell’assistito:

“Sicuramente è una stagione molto particolare per lui, c’è stato questo cambio di maglia inaspettato, è andato via dal Sassuolo l’ultimo giorno di mercato e ci ha messo un po’ per abituarsi ad un nuovo modo di giocare, quello che la Samp. Ora sta giocando abbastanza, qualche gol l’ha fatto. In questo momento la Sampdoria è in difficoltà, viene da partite in cui non ha fatto benissimo, derby a parte. Detto questo, effettivamente a inizio campionato si pensava che la Samp potesse fare un’altra stagione”.