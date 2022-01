Forte concorrenza per Gatti: sirene anche dalla Francia, la situazione

Federico Gatti, 23enne del Frosinone, è senz’altro uno dei difensori più promettenti del panorama italiano, attirando su di se le attenzioni di diverse Big del nostro campionato e di tutta Europa.

Secondo quanto si apprende dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe inserito il ragazzo nella lista dei possibili rinforzi, così come Torino e Sassuolo, che come gli azzurri si ritrovano a dover riempire alcuni slot in difesa. Sullo sfondo anche club della Ligue 1, con il Bordeaux che si sarebbe fatto vivo con il club laziale.