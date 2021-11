Lazio, Immobile potrebbe saltare il match contro il Napoli. Sarri pensa al sostituto

Immobile ha lasciato il ritiro degli Azzurri a Coverciano per un infortunio. L’attaccante biancoceleste ha sofferenza al muscolo soleo risalente all’ultima partita di campionato. Sarri molto probabilmente dovrà fare a meno di lui per almeno un mese.

Il giocatore infatti salterà anche il match contro il Napoli atteso per domenica 28 novembre. Il tecnico toscano pensa al suo sostituto e potrebbe trovare in Muriqi il componente ideale per la sua formazione. Il kosovaro ha giocato solo nei 5 minuti finali con la Lazio. A disposizione dell’allenatore c’è anche Pedro che potrebbe ricoprire il ruolo di falso nueve.