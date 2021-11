Fedele: “Il Napoli deve fare più gol. Osimhen? E’ l’arma della squadra”

Enrico Fedele è stato ospite nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte. Il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Inter-Napoli? Ci sono 7 punti di vantaggio, basterebbe non perdere per mantenere inalterata la distanza, poi al ritorno si gioca a Napoli. Bisogna imparare a capire che anche una sconfitta non è la fine del mondo. Il Napoli oggi si potrebbe permettere anche uno scivolone, se va con tranquillità senza vedere ombre può lottare per qualcosa in più.

La sosta potrebbe aiutarci a recuperare, ma la squadra deve segnare di più, ha una sola arma al momento che è Osimhen, che sta migliorando. Servono più gol. Insigne è andato a segno solo con i rigori. Lozano dve fare di più.

Pareggio con il Verona? Risultato giusto, hanno messo in difficoltà il Napoli. Abbiamo tirato solo 3 volte in porta. Barak? Se fossi nel Napoli lo prenderei”.