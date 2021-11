Bruscolotti: “Non so come andrà a finire con Insigne, ma il Napoli deve concentrarsi sulla lotta per il titolo”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della situazione rinnovo di Lorenzo Insigne. Le sue parole:

“La riduzione dello stipendio era nell’aria, ora tocca al giocatore. È una riduzione notevole, ci sono calciatori che con un contratto normale guadagnano più di lui. Cosa farei io? Io non ci sono in questa vicenda, sono cose personali. Francamente non so come andrà a finire. Se la situazione tra le parti è questa, è chiaro che ci sia una rottura. Insigne, però, è un professionista, ha sempre fatto e continuerà a fare il suo dovere in questa stagione”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Ora non bisogna pensare alla questione Insigne, l’importante per il Napoli è continuare a viaggiare così, perché la lotta scudetto è equilibrata e la squadra di Spalletti se la giocherà con le due milanesi. Dipende anche dalla rosa delle squadre, ma a me sembrano tutte attrezzate a sopportare i vari impegni”.