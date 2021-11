Alvino: “Insigne? Resterà in azzurro, tra le parti c’è una trattativa”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della situazioni rinnovi in casa Napoli. Di seguito le dichiarazioni: “Ogni azienda segue e rispetta dei parametri per il monte ingaggi. Insigne? Sono convinto che rinnoverà e resterà in azzurro. Le parole del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, e dell’agente del giocatore non sono di certo una novità, noi sapevamo che c’era una trattativa. Mertens? Non si può parlare delle cifre del contratto del belga, è stato stipulato pre pandemia. Ora, sia a causa dell’età sia a causa della crisi economica dovuta al Covid, Insigne ha una situazione totalmente differente con condizioni economiche diverse”.