L’ex arbitro Baldas: “Ai miei tempi non avrei fischiato il contatto su Osimhen, ma per il metro di oggi era rigore”

Fabio Baldas, ex arbitro, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della gara di ieri tra Napoli e Verona. Le sue parole:

“Per come stanno le cose adesso, il contatto al piede di Osimhen è calcio di rigore. Io però non l’avrei fischiato, non sono per questo genere di rigori. Quando arbitravo io questo non era rigore, ma oggi lo è. La trattenuta invece era molto blanda, non da calcio di rigore”.

SUL TEMPO EFFETTIVO – “Oggi c’è la tecnologia, qualcosa bisognerà. Si gioca poco e questa è una caratteristica dell’Italia. Se andiamo a vedere le coppe ci si accorge che si gioca molto di più”.