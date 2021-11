Tuttosport – Queste le scelte di Spalletti per il Legia! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di Europa League contro il Legia Varsavia. Secondo il quotidiano le scelte saranno obbligate per Spalletti, in quanto il mister oltre a Manolas, Malcuit ed Osimhen deve fare a meno anche di Mario Rui, Insigne e Fabian Ruiz. Le scelte dunque saranno Meret tra i pali, Juan Jesus prenderà il posto di Mario Rui. A centrocampo ci saranno Demme ed Anguissa, mentre sulla trequarti ci saranno Politano, Zielinski ed Elmas. L’unico vero dubbio è in attacco dove è ancora aperto il ballottaggio tra Mertens e Petagna.