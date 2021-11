SKY – Fabio Caressa: “Napoli e Milan per il titolo. Su Osimhen e Spalletti…”

Il giornalista di Sky, Fabio Caressa, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta Twitch a OCW Sport, soffermandosi sulla lotta scudetto. Ha poi parlato del Napoli evidenziando i suoi punti forti. Queste le dichiarazioni di Caressa: “Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre che non riusciranno a rientrare nella lotta al titolo, forse solo l’Inter”.

Sul mister azzurro: “Luciano Spalletti è uno dei migliori, alle volte non gli si riconoscono i suoi meriti”. Infine sull’attaccante del Napoli, Osimhen, Caressa azzarda un paragona con una leggenda del calcio: “Osimhen è un attaccante molto forte fisicamente, per certe caratteristiche mi ricorda George Weah. Da molto fastidio alle difese avversarie”.