Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Luciano Spalletti e della stagione degli azzurri: “Spalletti è un bravissimo allenatore ed ha ottime idee. Infatti, anche secondo me, il gruppo è fondamentale perché può esaltare tutti i componenti a dare sempre il massimo. Credo che gli azzurri se la vedranno solamente con il Milan per lo scudetto“