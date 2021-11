Esposito attacca Manolas: “Ha una soglia del dolore veramente bassa”

Paolo Esposito, giornalista, è intervenuto ai microfoni del I Tirapietre sulle frequenze di Radio Amore Campania; ecco cosa ha detto:

“Espulsione di Koulibaly? A Salerno ha commesso un’ingenuità lui e tutto il reparto, un fallo inutile, che cosa sperava? E’ stata una leggerezza della difesa, bisognava stare tranquilli, con un uomo in più. Se c’era Osimhen finiva 3 o 4-0″.

Inoltre, Esposito, aggiunge: “Napoli-Verona? Gli scaligeri arriveranno riposati, non sarà semplice per il Napoli che dovrà giocare in Europa. Non so se giocherà Manolas, che sta un po’ scocciando. Ha una soglia del dolore veramente bassa. Sapete quanto prende all’anno? Quattro milioni, ma come si fa a dare tanti soldi a questo signore? Ma chi glieli ha dati? Il Napoli vorrà vendicarsi dell’1-1 di maggio scorso, scenderanno in campo con grande energia e caparbietà. Allegri prende 9 milioni all’anno? Ma come si fa? Continuano a fare spese folli”.