Vieri: “Ho sempre detto che senza cessioni Spalletti poteva vincere lo Scudetto! Su Osimhen e Koulibaly…”

Christian Vieri, ex attaccante, ha parlato del Napoli nel corso della sua trasmissione Bobo Tv. Le sue parole:

“Lo avevamo detto anche ad inizio anno che senza cessioni Spalletti poteva vincere subito lo Scudetto. Ora lo dicono tutti. Spalletti è uno con i coglioni e la squadra è fortissima. Dicevano che Osimhen era scarso dopo 6 partite, ma come si fa a dire cose del genere? Il campionato italiano non è come 20 anni fa, è sempre difficilissimo tatticamente, serviva solo un po’ di pazienza. Ora Osimhen fa gol, va in profondità, gioca per la squadra, si abbassa, crea spazi. Koulibaly? Che sia forte mica lo scopriamo oggi”.