Champions, le formazioni di Atalanta-ManUtd: le scelte di Gasperini contro CR7

L’Atalanta ospita Cristiano Ronaldo nel suo fortino per regalarsi una notte da sogno in Champions League. Al Gewiss Stadium sarà tutto esaurito, in 15mila scalderanno il big match contro il Manchester United. Di seguito le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All.: Gasperini.

MANCHESTER UNITED (3-5-2): De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Bruno Fernandes, Shaw; Rashford, Cristiano Ronaldo. All.: Solskjaer.