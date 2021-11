Marolda: ” Giovedì sarà dura, ma conto sulla forma di Petagna”

La firma storia del Corriere dello Sport Francesco Marolda è intervenuta a “Radio Gaol”, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Giovedì sarà una partita difficile, con due squadre che hanno gap tecnici diversi e vivono situazioni interne agli antipodi. Il Legia è in zona retrocessione e ha cambiato da poco allenatore e la squadra sembra distratta. Il Napoli ha tutte le carte per vincere ma deve essere più concreto e per me giocatori come Petagna possono fare la differenza, viste le ottime prestazioni recentemente.”