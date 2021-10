Mourinho contro Maresca: “Noi mettiamo sempre il rispetto, altri no. Non aggiungo altro altrimenti non sono in panchina domenica prossima”

Jose Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro il Milan, per parlare di alcune situazioni arbitrali e scelte di Maresca. Di seguito le dichiarazioni: “Milan? Complimenti a loro e poi taccio, perchè se aggiungo altro domenica prossima la partita non la seguirò dalla panchina. Questa mancanza di rispetto verso i tifosi e chi ama la Roma mi fa troppo rabbia. Posso dire che noi, anche se non abbiamo giocato bene, abbiamo dato il massimo. Noi, inoltre, abbiamo rispetto verso tutti, altri invece non lo hanno e questo fa rabbia”.