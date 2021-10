Ai microfoni di Dazn, prima della gara tra Salernitana e Napoli, ha parlato il tecnico dei granata Stefano Colantuono, che ha toccato diversi punti:

Queste le sue parole:

“Abbiamo sensazioni importanti, i nostri tifosi ci hanno incitato fino all’ultimo e ci hanno caricato, per cui dovremo trasferire questa carica in campo”.

Su Schiavone titolare: “Si è meritato la titolarità sul campo, per di più abbiamo delle defezioni a centrocampo e fare dei cambi per giocare ogni 3 giorni mi sembra giusto. A Schiavone non ho regalato nulla, lui è uno che lavora, parla poco, a Venezia si è fatto trovare pronto e merita di giocare”.