Colantuono: “Questa partita deve dare consapevolezza ai giocatori. Napoli? Sono stati bravi in questo”

Colantuono, allenatore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita contro il Napoli: “Napoli? Deve dare consapevolezza questa partita, perché abbiamo giocato bene. Il Napoli palleggia e ti costringe ad abbassarti, sono stati bravi a studiarci però noi siamo stati bravi a non sbagliare e abbiamo avuto anche occasione di pareggiare. Il loro punto di forza è giocare sul possesso, e noi come tutti gli avversari degli azzurri l’abbiamo subito. Vogliamo giocarla fino alla fine, un punto oggi ci avrebbe fatto benissimo. Le partite vanno tutte combattute, anche se l’avversario è più forte. L’abbiamo preparata nel dettaglio, toccando tutte le migliori peculiarità del Napoli. Ribery come Ibra? La leadership l’ha guadagnata per la storia che ha alle spalle nel mondo del calcio. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene entrando subìto in partita. Eravamo pronti a fermare Osimhen e l’avevamo preparata su di lui, ma siamo stati bravi a giocarla”.