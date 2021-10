TOP&FLOP – Il derby campano va al Napoli: gli azzurri non mollano la vetta!

Gli azzurri di Spalletti non hanno nessuna intenzione di lasciare la vetta, aspettano il risultato del Milan contro la Roma di questa sera. Decide un gol di Zielinski, ma quanta sofferenza. Di seguito il TOP&FLOP di MondoNapoli:

TOP: Sicuramente il polacco Zielinski autore del gol vittoria. Da lui ci si aspetta molto di più, ma nel secondo tempo si sono visti sprazzi del talento del numero 20 azzurro. Gol pesante che risolve un derby molto più complicato del previsto.

FLOP: Il flop è senza dubbio Mertens, il quale incide molto poco in fase offensiva e spreca un’occasione visto l’assenza di Osimhen. Partita non facile per lui, che pare non essere al meglio anche a livello di condizione.