Salernitana-Napoli 0-1, i cambi di Spalletti decidono il match e gli azzurri restano in vetta

Il Napoli batte la Salernitana all’Arechi in una gara brutta, forse la peggiore giocata fino ad ora dalla squadra di Luciano Spalletti, decisiva la rete di Zielinski in mischia. Questo match si preannunciava abbordabile sulla carta per la capolista, considerando che affrontava una squadra in lotta per la salvezza, ma il campo ha detto tutt’altro. La tensione si tagliava con un grissino, a partire dal pre-partita per una gara molto sentita, il derby campano, tra due tifoserie che non sono molto ‘amiche‘, tanto da costringere al divieto di trasferta per i tifosi azzurri.

Il primo tempo comincia con una grande occasione sui piedi di Piotr Zielinski che, però, non è riuscito a spedire la palla alle spalle di Belec, sparando in curva. Pochi minuti dopo, Lozano svetta di testa su un gran cross di Politano e spedisce anche in questo caso alto. Dopo queste poche occasioni, la partita diventa piatta, senza sussulti nè da una parte nè dall’altra, con una Salernitana molto aggressiva e compatta ed il gioco viene spezzettato più volte.

Il secondo tempo, invece, comincia con la Salernitana che dimostra un piglio completamente diverso ed aggredisce molto alto il Napoli non dandogli modo di trovare spazi. Luciano Spalletti inserisce Elmas e Petagna, tenendo Insigne in panchina, ma ha ragione perchè la rete decisiva viene confezionata dal macedone che lancia Zielinski a tu per tu con Belec, il polacco serve Petagna che colpisce una traversa e nella mischia susseguente lo stesso Zielinski riesce a metterla alle spalle del portiere salernitano. Una volta sbloccata, la partita sembrava si fosse messa sui binari giusti, complice anche l’espulsione di Kastanos per un brutto fallo su Anguissa. La gara, però, non cambia, anzi arriva anche il rosso per Kalidou Koulibaly per fallo su Simy considerato chiara occasione da gol. Di Lorenzo salva sulla linea sulla susseguente punizione battuta da Ribery e all’ultimo respiro Gagliolo si divora la rete del pareggio.

Il Napoli, quindi, continua a vincere, questa volta senza strafare, ma mantenendo ancora una volta la porta imbattuta e la vetta della classifica, nonostante un po’ di stanchezza e le mancanze di Osimhen e Insigne, due dei calciatori più importanti della rosa.

Questa vittoria, infine, dimostra ancora una volta che Spalletti ha a disposizione una rosa competitiva, non solo nei titolari ma anche tra le riserve. Ora testa al Legia Varsavia, partita fondamentale per il passaggio del turno in Europa League.