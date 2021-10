Juve, Agnelli su CR7: “Un onore aver avuto il più forte al mondo, ma per noi conta solo la Juventus”

Nell’Assemblea degli Azionisti del 2021 della Juve è intervenuto il presidente bianconero, Andrea Agnelli, il quale ha parlato cosi dell’addio di Cristiano Ronaldo:

“Avere avuto il più forte giocatore al mondo, Cristiano Ronaldo, è stato un onore e un piacere. L’unico rimpianto è averlo avuto per un anno e mezzo senza pubblico allo stadio. Ma è la maglia della Juventus che richiede responsabilità, non i compagni di squadra o di lavoro. La Juventus è più grande di chiunque abbia avuto l’onore di incrociare il suo percorso dal 1897 ad oggi. Dobbiamo ricordare i valori della Juve e di Torino: lavoro, sacrificio, disciplina, abnegazione, che sono quelli che ispirano tutti coloro che lavorano qui. Come diceva Oriana Fallaci, bisogna amare, lottare, soffrire e vincere. E questo ci deve ispirare: dobbiamo amare la Juventus, lottare per lei, essere pronti a soffrire e avere sempre l’obiettivo di vincere“.