Napoli-Verona, biglietti in vendita dalle 15: prezzi e modalità d’acquisto

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Hellas Verona, che si disputerà il 7 novembre 2021 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di oggi, venerdì 29 ottobre 2021.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 50,00

Curve € 25,00

Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher.

SETTORE OSPITI: Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento, la tessera di fidelizzazione Hellas Verona e il green pass. Prezzo Tagliando settore ospiti: € 35,00 (34+1), Inizio Vendite: lunedì 1 novembre 2021 ore 10:00.