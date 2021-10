Tuttosport – Milan, ecco il Napoli. Insigne: “Sappiamo di essere forti”

Tuttosport commenta la partita tra Napoli e Bologna, con gli azzurri che vincono e riagganciano la vetta rispondendo alla vittoria del Milan.

“E siamo ancora qua, primi in classifica con il Milan. Il Napoli risponde così, colpo su colpo ai rossoneri che speravano in uno sgambetto del Bologna”, commenta il quotidiano. “Nove vittorie in 10 partite e primato riconquistato con il secco 3-0 al Bologna. E poi, un altro Clean sheet, il settimo stagionale a corredo di una difesa come non ce ne sono altre in Europa: soltanto tre gol subiti, il miglior dato tra i 5 top campionati del continente. E’ la conferma di quanto bene Spalletti stia lavorando sulla fase difensiva che comincia con il lavoro degli attaccanti. Il tecnico toscano ha avuto il merito di entrare nella testa di tutti i suoi calciatori in organico, a cominciare da Insigne“.

Proprio Insigne ha parlato al termine della partita, sia della questione rigori che del campionato: “Sono sempre stato pronto ma l’importante era vincere per rispondere al Milan anche con una grande partita. Il campionato è lungo e sappiamo di essere forti, anche grazie ai 5 cambi. Con così tanti titolari, possiamo stare sereni. Abbiamo dimostrato di non essere di meno rispetto al Milan, sappiamo di essere forti. Lo scudetto? Mancano tante partite e abbiamo un grosso vantaggio su quelle che ci inseguono: dobbiamo pensare solo a noi stessi”.