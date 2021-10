Da Salerno: “Il muro granata a sostegno della squadra

Sul sito “Tuttosalernitana” è stato espresso tutta la voglia da parte dei tifosi granata di assistere a Salernitana-Napoli, partita delicatissima per la classifica: “Il muro granata, domenica sera, nel derby con il Napoli, dovrà essere l’uomo in più, quello che dovrà spingere con i cori, con gli applausi, con la voce, la propria squadra. Perché oltre alla vittoria per un motivo d’orgoglio territoriale, ma pur sempre sportivo, bisognerà dare uno sguardo alla classifica. Perché i tre punti guadagnati l’altro giorno, a Venezia, ci hanno dato una spinta importante, sotto tutti i punti di vista. E la strada da seguire è questa: dare continuità ai risultati e cercare di portare a casa più punti possibili. La salvezza non è semplice da raggiungere, le squadre sono tante, ma in queste giornate abbiamo dimostrato di avere il carattere, le qualità per giocarcela fino alla fine”.