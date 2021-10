Christian Vieri, ex calciatore, durante il suo intervento alla BoboTv, ha parlato a proposito del Napoli, delle sue ambizioni e in particolare di Luciano Spalletti.

“Spalletti è un ottimo tecnico e ha una squadra molto forte. Quest’anno può davvero vincere lo scudetto se non fanno casini fra di loro, presidente compreso. Non sono sorpreso per niente del loro rendimento”.