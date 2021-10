Fifa obbligata a risarcire per 120 milioni di euro gli inventori dello spray degli arbitri

Dopo una lunga battaglia, ce l’hanno fatta. I due inventori dello spray utilizzato dagli arbitri per tracciare la linea sui calci di punizione riceveranno un risarcimento della cifra di circa 120 milioni di euro da parte della Fifa. Pablo Silva e Haine Allemagne, i creatori dello spray, avevano siglato un accordo con l’organo calcistico per l’utilizzo del prodotto durante il mondiale brasiliano per circa 40 milioni di euro. Tuttavia, il cambio di presidenza da Sepp Blatter a Gianni Infantino ha reso più difficile il pagamento. La Corte di Giustizia di Rio de Janeiro ha condannato la Fifa per il reato di violazione di brevetto e imposto il cospicuo risarcimento. A riportare è TycSports.