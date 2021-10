Napoli-Bologna, Mihajlovic: ” Arbitri? Non siamo scolaretti. Osimhen cosa mangia a Napoli per essere così forte?”

Nel corso dell’intervista prepartita di Napoli-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha parlato del match e della squadra azzurra, complimentandosi con la crescita incredibile che ha avuto Osimhen negli ultimi mesi: “Osimhen? Sposta più di quanto

spostava Lukaku nell’ Inter. Cosa mangia, friarelli? È ignorante in senso buono, è forte, apre, fa gol. Poi è vero che l’ hanno pagato 70 milioni eh…“

“Arbitri? Quello che ha detto Gasperini è vero: non siamo scolaretti che il professore viene e ti dice di star zitto.

Io faccio sempre l’ esempio di Orsato: con lui posso anche parlare, discutere. Invece agli arbitri parli, non ti guardano e ti ammoniscono. Serve più tatto. Devono metterci la faccia. Se un arbitro viene da me e dice “Ho sbagliato”, ecco, è finita, apprezzi l’ onestà. E questa cosa che non accada mi dispiace. Troppe espulsioni degli allenatori: forse anche noi dovremmo cambiare. Quando sono stato cacciato io non l’ ho offeso, ho chiesto come aveva fatto a non vedere il fallo su Bonifazi, lui non mi ha risposto e mi ha espulso. Devono essere meno presuntuosi. Con Valeri ho parlato alla fine del 1° tempo: perché ha espulso Soumaoro? Mi ha risposto che ha guardato ed era convinto che Krunic avrebbe preso la palla. Gli ho detto che per me era il contrario. Però si è spiegato. Il rigore della Juve contro l’ Inter? Per lui non è rigore, poi chiama il Var ed è rigore: magari un giorno quello del Var dice “Lasciamo stare” e non si vede nulla… Il Var a chiamata? Poi però si rallenta tutto, magari una volta a tempo, non so quanto potrebbe essere utile. So che sbagliano in buona fede, così come non credo ce l’ abbiano col Bologna”