CorrSport – Insigne parte dalla panchina: pronto Elmas a sinistra

Lorenzo Insigne dovrebbe partire dalla panchina questa sera contro il Bologna.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, l’intenzione di Spalletti sarebbe quella di preservare il capitano del Napoli per le prossime sfide tra campionato ed Europa League. Al suo posto dovrebbe giocare Elmas, stessa identica situazione a destra con Lozano quasi sicuramente al posto di Politano per sfidare la difesa del Bologna. E’ necessario fare chiarezza e specificare che non si tratta di nessun caso in direzione del 24, che rimane un punto fermo di questa rosa.