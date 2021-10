CorrSport – Demme la spunta su Fabiàn Ruiz al fianco di Anguissa

Diego Demme dovrebbe partire titolare contro il Bologna.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, sarebbe l’ex Lipsia a regnare in mediana con Anguissa e Zielinski a fargli da supporto: una scelta che sacrificherebbe il buon Fabiàn Ruiz e che abbiamo già notato in Europa League nella vittoria fulminea contro il Legia Varsavia; anche in questo caso non si tratta di una vera e propria esclusione tecnica, bensì di un piccolo alternarsi tra calciatori considerati di pari livello dal tecnico Luciano Spalletti: l’infortunio nell’amichevole dimarese contro la Pro Vercelli aveva tolto agli azzurri un leader come Demme e ora il suo apporto sembra indispensabile.