Tedesco: “Spalletti è stata una scelta giusta, il Bologna è un pericolo”

Giacomo Tedesco, ex di turno, ha avvertito il Napoli in vista della partita contro il Bologna: “Il Bologna? Gli azzurri stanno attraversando un ottimo momento, a parte il pareggio di Roma dove, nel secondo tempo, hanno un po’ sofferto. Stanno mettendo in atto un bel gioco e sono sicuramente superiori ai rossoblù, ma devono stare attenti: la squadra di Mihajlovic è altalenante nei risultati, e questo le ha consentito di portare a casa delle vittorie inaspettate ed importantissime. Spalletti è stata una scelta giusta di De Laurentiis per dare un progetto vincente al Napoli, e sono convinto che arriveranno fino alla fine a giocarsi lo Scudetto perché il loro modo offensivo di giocare, oltre a renderli sempre pericolosi, esalta il pubblico che, al Maradona, sappiamo benissimo essere un grande valore aggiunto. Mi auguro che risalga ai livelli che merita anche il Palermo, perché il sud merita più squadre nella massima serie. Allo stesso modo, mi auguro che il Catania riesca a non fallire e mando un forte abbraccio a tutto il popolo catanese colpito dall’alluvione di ieri”.