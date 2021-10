Improta: “Il Napoli vincerà lo scudetto”

Gianni Improta a “Radio Goal” ha esposto un proprio parere riguardo il sogno di tutti i tifosi partenopei: “Scudetto? Sono convintissimo che il Napoli quest’anno arriverà fino in fondo vincendo lo scudetto. Il Napoli ormai è padrone delle situazioni, lo si capisce dalle gare che gioca. Poi Spalleti ha quasi azzeccato tutti i cambi. Qualche giocatore è ancora sotto tono come Zielinski, putroppo dal Covid in poi si è visto solo a sprazzi e non è stato continuo. Poi non ci dimentichiamo di Mertens e Demme, entrambi reduci da infortuni. Tutti pensano a gennaio quando non ci saranno gli africani, ma dimenticano i sostituti. Anzi speriamo che andrà a giocare la Coppa d’Africa anche Ghoulam, significherebbe il suo recupero completo, sarebbe una cosa bellissima. La cosa bella sarà quando mancheranno i tre africani, chi li sostituirà si impegnerà allo spasmo. Sarà un bel vedere anche attraverso le seconde linee, che fino all’anno scorso erano le prime linee. Abbiamo sempre visto il Napoli giocare molto bene anche con Gattuso e gli altri allenatori. Forse manca l’esterno basso a sinistra, ma abbiamo visto che Juan Jesus può tranquillamente sopperire per far rifiatare Mario Rui”.