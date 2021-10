Marolda: “A Napoli c’è un entusiasmo contenuto, un attesa scaramantica”

Il giornalista Francesco Marolda ha parlato alla trasmissione radiofonica di Marte Sport Live:

“A Napoli c’è un entusiasmo contenuto, un attesa scaramantica. Io mi auguro che la vicenda del tifo organizzato si possa risolvere, anche perché c’è bisogno che loro siano vicino alla squadra. Cosa penso di Zielinski? Io penso che se ci fosse in questa squadra il miglior Hamsik, il Napoli avrebbe vinto lo scudetto a mani basse. Il polacco lo considero un grande talento, ma ora ha un problema per via della condizione, non è ancora al meglio. Può darsi anche che abbia un problema con gli schemi tattici di Spalletti”.

Ha poi aggiunto: “Napoli escluso dalla Maradona Cup? Io voglio credere che ci sia solo un problema per i troppi impegni. Però, voglio dire una cosa: che centrano queste coppe inventate, Maradona, se si vuole ricordarlo, lo si deve fare in un incontro di andata e di ritorno tra Napoli e Boca, le squadre che lui ha più amato. Il resto non conta niente. I miei rapporti con lui? Io ero allo stadio Bombonera, al suo addio, ho visto uno stadio piangere e tutt’ora mi commuovo”, conclude Marolda.